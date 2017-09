Angela Vítězná. Merkelové ale kazí radost zisk krajní pravice

Německá kancléřka uspěla i přes výrazný odliv hlasů počtvrté v řadě. Druhá ze stran nynější velké koalice – sociální demokracie – má nejhorší výsledek od války.

Ještě o víkendu šéf sociálních demokratů Martin Schulz tvrdil: „Někdo mi říkal, že výsledky voleb hodně lidí překvapí a přesně to si myslím i já.“ Pokud při tom pomýšlel na úspěch své strany, čekala ho už při zveřejnění prvních odhadů studená sprcha. Sociální demokracie se ziskem zhruba 20 procent hlasů dosáhla historicky nejhoršího výsledku. „Je to hořký den,“ přiznal prohru. Přitom když letos převzal stranické otěže, chvíli to podle průzkumů vypadalo, že by klidně mohl být i kancléřem.

Jenže vítěz – respektive vítězka – má už počtvrté v řadě stejné jméno: Angela Merkelová a její CDU/CSU. Necelá třetina hlasů není těmi aspoň 34 až 36 procenty, které si konzervativní uskupení podle všeho přálo. Před čtyřmi lety přitom slavila výhru s více než 41 procenty.

„Přáli jsme si lepší výsledek, ale dosáhli jsme svých cílů. Můžeme vytvořit vládu a nikdo ji nemůže vytvořit proti nám,“ uvedla Merkelová.

Čím Němce navzdory kritice během migrační krize stále oslovuje? „Jakoby se řídila principem nábytkářského řetězce IKEA: Má pro každého něco. Merkelová je jako obchod, kde se nikdo nestydí, že ho tam někdo vidí nakupovat,“ řekl manažer její předešlé kampaně Lutz Meyer listu The Guardian.

Poprvé se do Spolkového sněmu dostane protievropská a protiimigrační Alternativa pro Německo. Na mítincích strany, kterou právě Schulz označil za „hrobníka demokracie“, vystupoval i exprezident Václav Klaus. „Poženeme je a vezmeme si svou zemi zpátky,“ uvedl po oznámení odhadů výsledků lídr AfD Alexander Gauland.

Do parlamentu se po čtyřleté přestávce vrací liberální FDP s asi 10 procenty hlasů, následovaná Zelenými a postkomunistickou Levicí – obě se zhruba devíti procenty.

Hlavní rébus teď zní, s kým Merkelová sestaví vládu. Nebude to mít lehké, předpovídají komentátoři.

AfD není rozhodně žádanou koaliční nevěstou.

SPD po dvou velkých koalicích za posledních dvanáct let si u voličů výrazně pohoršila. Podle agentury DPA se její vedení rozhodlo pro odchod do opozice.

CDU/CSU s blízkou FDP nemá většinu. Variantou je „připočíst“ k nim i Zelené. Jenže zjednodušeně řečeno, mezi liberály a Zelenými je vztah zhruba jako mezi kočkou a myší. „Nikdo nás nemůže do koalice nacpat,“ řekl místopředseda FDP Wolfgang Kubicki. Vyjednávání mohou trvat dlouhé týdny až měsíce. Jak liberálové, tak Zelení ale tvrdí, že jsou připravení k jednáním o koalici.

Pokud to Angela Merkelová zvládne a dokáže vést zemi další čtyři roky, přiřadí se po bok velikánů, jakými byli kancléři Konrad Adenauer (14 let vlády) či Helmut Kohl (16 let).

„Čtvrté volební vítězství v řadě je důkaz, že v Německu vládne spokojenost,“ gratuloval šéf české diplomacie Lubomír Zaorálek (ČSSD). K urnám přišlo na 77 procent voličů.