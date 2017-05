Ariana Grande zazpívá znovu v Manchesteru. Na poctu obětem

Justin Bieber, Coldplay nebo Katy Perry patří mezi hvězdy, které se připojí k Arianě Grande a zazpívají na benefičním koncertu věnovaném obětem bombového útoku v Manchesteru.

Cílem koncertu je získat peníze pro oběti útoku, který zanechal 22 mrtvých. Na koncertě konaném v neděli v hale Old Trafford Cricket Ground zahrají také Take That, Miley Cyrus nebo Pharrell. Fanoušci, kteří byli 22. května na osudné show v manchesterské Aréně, budou mít vstup zdarma.

Místo konání má kapacitu 50 tisíc lidí a koncert bude živě vysílán na veřejnoprávním kanále BBC One a v rádiu.

Mezi oběťmi bombového útoku, který má na svědomí Salmán Abádí bylo také sedm dětí. Grande po události pozastavila své turné Dangerous Woman, včetně zrušení dvou představení v londýnské O2 aréně, které měly následovat. Americká zpěvačka k tomu uvedla: "Nechci zbytek roku strávit bez toho, aniž bych mohla vidět, držet a povznášet mé fanoušky. Budu se vracet do neuvěřitelně statečného města Manchesteru, abych strávila čas se svými fanoušky a abych měla na kontě výborný koncert, který získá peníze pro oběti a jejich rodiny."

Policie sdělila, že ve vyšetřování útoku "učinila dobrý pokrok" a pracuje na něm asi tisíc policistů. Celkem bylo doposud zatčeno šestnáct lidí. Jedna žena a šestnáctiletý chlapec byli později propuštěni bez obvinění.