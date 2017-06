Atentát u London Bridge: Islamisté chtěli zabíjet velkým autem

Věděli, že když budou mít velký a těžký náklaďák, zabijí více lidí. To se naštěstí trojici islámských teroristů, kteří minulý týden zabíjeli v centru Londýna u London Bridge, nepodařilo. Jinak by mrtvých (8) a zraněných (téměř 50) bylo víc.

V Londýně najela dodávka do lidíFoto: ČTK

Možná by byl výsledný masakr stejný, jako v červenci 2016 na promenádě ve francouzské Nice, kde útočník za volantem téměř dvacetitunového kamionu zabil 86 lidí.

Proč se Youssifu Zaghbovi, Rašídu Radvánovi a Khuramu Shazadovi Buttovi plán získat větší automobil nepodařilo získat, není zcela jasné. Policie zatím zjistila, že ho sice v půjčovně objednali, ale systém nepřijal jejich platbu. 7,5tunové auto se pokusil zajistit pro skupinu Butta, který měl britské občanství a vyvolal by nejméně podezření. S největší pravděpodobností byl také vůdcem skupiny.

Atentátníci si proto vypůjčili dodávku značky Renault Master. Ten uveze podle verze od 2,8 do 3,5 tuny nákladu. Než s autem vjeli do lidí na chodníku, dvakrát přejeli London Bridge sem a tam a až napotřetí zaútočili. Ještě předtím si na tělo připevnili páskami plastové láhve, aby vzbudili dojem, že jsou opásáni výbušninami. Police našla v nákladní prostoru auta mimo jiné kancelářské židlo a pytle se štěrkem, které měly pravděpodobně sloužit jako zátěž.

Foto zde.

Trojice útočníků do dodávky, kterou nakonec použili jako vražednou zbraň, naložili také zápalné láhve, uzpůsobené jako "Molotovovův koktejl" s hadry napuštěnými hořlavinou u hrdla láhve, počítali i s možným útopkem těmi láhvemi na okolí. K napadání náhodných chodců a hostů v barech a restauracích použili růžové keramické nože s 30 centimetrů dlouhou čepelí.

Foto zde.

Foto zde.

I když se k útoku přihlásil následně Islámský stát (IS), britská policie zatím nemá důkazy, že se jedná o víc než ideové přihlášení k činu a že by celý čin IS předem plánoval a organizoval. Všetřovatelé zatím vyslechli 282 svědků z 19 zemí celého světa, kteří byli útoku na ulici Borough Market přítomní v době činu.

Charitativní návštěvy resturací. Ukážeme jednotu

Týden po útoku zorganizoval na dnešní večer britský Červený kříž akci, která má připomenout tragickou událost. Organizace vyzvala Londýňany a návštěvníky města, aby večer přišli do londýnských barů a restaurací a dali najevo jednotu a odhodlání. Podniky budou nabízet jídla a nápoje, jejichž prodej přispěje na konto speciálního fondu britského Červeného kříže. Ten nyní pomáhá obětem teroristických útoků a pozůstalým a byl založen teprve nedávno po atentátech v Manchesteru a Londýně. Na účtu je zatím kolem 400 tisíc liber (asi 12 milionů korun).

V Londýně se dnes večer budou konat i další charitativní akce, které mají vynést peníze pro oběti teroristických akcí.