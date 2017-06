Atentátník z Champs-Élysées měl celý arzenál zbraní, chtěl válčit za IS

Pokud prezident Miloš Zeman prohraje příští rok volby, odejde z politiky. Odjel by na Vysočinu a četl by si knihy v houpacím křesle. Zeman to řekl na dotaz diváka na dnešním Žofínském fóru v Praze. Současný prezident se uchází o druhé funkční období, patří mezi hlavní favority. Podle posledních průzkumů ale jeho protivníci získávají stále větší podporu.