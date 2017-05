Austrálie zbrojí proti dětské sexuální turistice. Pedofilové nedostanou pasy

Australská vláda předloží návrh zákona, podle kterého by odsouzení a registrovaní pedofilové nemohli vycestovat do ciziny.

Ilustrační fotoFoto: Shutterstock.com

Austrálie se rozhodla dělat více pro ochranu dětí. Parlament bude projednávat návrh, který by zakázal registrovaným pachatelům sexuálních činů, především pedofilních, cestovat za hranice.

Ministr spravedlnosti Michael Keenan podle serveru BBC uvedl, že by se mělo jednat o zhruba 20 tisíc deviantů, kteří jsou po výkonu trestu a tedy pod kontrolou úřadů. Pokud by již jejich jméno v rejstříku nefigurovalo, mohli by podle Keenana o pas požádat.

Zhruba 3200 pedofilů by však prý nikdy nemělo nárok na cestovní pas, protože jsou sledovaní celý život.

Dětskou sexuální turistiku Keenan označil za „absolutně odporný zločin". „Žádná jiná země nikdy nepodnikla tak přísné kroky k tomu, aby zabránila svým občanům v cizině zneužívat děti," uvedl ministr spravedlnosti.

„Jedete na Bali, do kambodžských měst Phnompenh a Siem Reap a vidíte tam muže středního věku s mladým chlapcem. Nejsou tam kvůli tomu, aby se opálili," citovala BBC nezávislého senátora Derryna Hinche, který je zastáncem tvrdších trestů pro sexuální násilníky.

V loňském roce byl Australan Robert Andrew Fiddes Ellis odsouzen k patnácti letům vězení za sexuální zneužití jedenácti dívek v Indonésii.

Podle australské vlády vycestovalo v roce 2016 za hranice zhruba 800 sexuálních delikventů.