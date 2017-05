Autentické dojmy z Manchesteru: Lidé jsou šokovaní, život se ale nezastavil

/VIDEO/ Jak se tragédie v Manchesteru, kde útočník na koncertě odpálil bombu, dotkla tamních obyvatel, včetně české ředitelky Czech School Manchester? Jaké dojmy a postřehy nám svěřil novinář deníku The Sun, jehož syn byl přítomen na tragickém koncertě? Přinášíme autentické výpovědi. A připravujeme další.

Martin Phillips, novinář deníku The Sun, jehož syn byl přítomen koncertu

Kdy jste přijel do Manchesteru?

Vyrazil jsem z Londýna do Manchesteru okamžitě po oznámení útoku, přijel jsem už dopoledne. Jel jsem hned do největší manchesterské centrální nemocnice, kam sváželi raněné. Právě nyní, kdy spolu hovoříme, čekáme na vrchního lékaře, který by nám měl říci, jaký je stav zraněných.

Vaše první dojmy?

Je neuvěřitelné, jak se lidé semkli. Úžasní byli taxikáři i další lidé, kteří sami dopravovali lehce raněné do nemocnic, aby nemuseli čekat na sanitky. I když jsou lidé šokovaní, tak se tady život nezastavil. Něco se dělo ve velkém obchodním centru, snad střelba. Policie ho uzavřela, ale už je zase otevřené.

Máte v Manchesteru známé?

Přijel jsem i proto, že včera byl na koncertě i můj syn, ještě jsme se neviděli, jen jsme si volali, ale je v pořádku.





Pavla Matásková, ředitelka Czech School Manchester





Překvapil vás útok? Jaké jsou vaše bezprostřední pocity? Bojíte se?

Žila jsem v Manchesteru už v 90. letech, kdy tady řádila IRA bombami, člověka to už tolik nepřekvapí, i když je to smutné, ale je to tak. Když se to stalo, řekla jsem si, tak jednou to k nám, bohužel také muselo přijít. Do našeho současného života. Už jsem se setkala v mnoha kolegy, nezaznamenala jsem žádné zděšení, paniku, že by se někdo bál vyjít na ulici. Ani teď, ani po útoku v Londýně.

Proč podle vás došlo k útoku právě v Manchesteru na koncertu americké zpěvačky?

Ve stejnou dobu jako tady probíhal v Liverpoolu koncert skupiny Take That. Skupina je v Británii mnohem známější. Těžko říci, člověk nevidí pachatelům do hlavy, proč si vybrali právě Manchester. Mohlo to být kdekoli.

Jaká je teď v Manchesteru atmosféra?

Těžko říci, jestli si na to Britové zvyknou nebo jestli si zvyknu já. Jde o to být připravený, začít hned pomáhat. Nepanikařit, jít dál. Město musí žít dál. Já kromě naší české školy, která se odehrává jen v sobotu a já to dělám jako dobrovolník, pracuji ve velké soukromé škole, kam chodí děti od tří let do osmnácti. Neslyšela jsem, že by děti nepřišly. Problém s dopravou byl možná jen u těch, které jsou z okolí města, do půl desáté byly všechny ve škole, nikdo nechyběl.

Byla jste někdy v hale, kde k výbuchu došlo?

Ne, tam jsem nebyla nikdy, ale znám dobře okolí. Pokud vím, je to hala srovnatelná s halou na pražském výstavišti. Klasická hala, kde se pořádají hodně často koncerty. Hlavně pro velké show, kulturní akce, koncerty.

A vy osobně? Nemáte strach?

Hodně létám letadlem, často musím odpovídat na otázku, jestli se nebojí, že letadlo spadne. Naopak, taková akce, jako včera v Manchesteru, vedou k ještě důkladnějším bezpečnostním opatřením. A co jsem mluvila s kolegy, nikdo nezůstal sedět doma, že by se bál vyjít na ulici.