Bali se chystá na masivní výbuch sopky

Koho volit? Takovou otázku si jistě mnoho z nás bude v nadcházejících třech týdnech pokládat stále častěji. Při výběru svých zástupců do Poslanecké sněmovny by volič neměl zapomenout na jedno – co mají poslanci dělat především? Odpověď je jednoduchá – psát zákony, které nám budou definovat, usnadňovat i komplikovat život.