Barmská vůdkyně chce prošetřit úprk Rohingů, viníky násilností potrestá

Oběd s bývalou manželkou americké hlavy státu Donalda Trumpa Ivanou Trumpovou, jednání se šéfem Valného shromáždění OSN Miroslavem Lajčákem, setkání s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem a převzetí ceny Bojovníků za svobodu (Warrior for Truth). Tak by se dal ve stručnosti shrnout dosavadní program prezidenta Miloše Zemana během návštěvy New Yorku.