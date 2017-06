Basketbalová hvězda se vrátila do Korey, režim propustil studenta v kómatu

Bývalá basketbalová star odmítla, že by bylo jednání o Warmbierovo propuštění důvodem její návštěvy. „Já se pouze snažím otevřít dveře. Chtěl bych zjistit, zdali je do Severní Korey možná dál přivážet sport," řekl Rodman novinářům před odletem.

Šestapadesátiletý Rodman je považován za jednoho z mála amerických přátel severokorejského diktátora Kim Čong-una. V zemi proto už pobýval vícekrát a osobně se s vůdcem setkal. Americké ministerstvo zahraničí se nicméně od jeho basketbalové diplomacie a chvále severokorejského režimu oficiálně distancuje.

Headed back to North Korea. Thank you https://t.co/zBtIFz1QBr for sponsoring my mission. I'll discuss when I return. https://t.co/oCEsSvI90B

„Pan Warmbier je na cestě do Spojených států, kde se s ním znovu shledá jeho rodina," uvedl americký ministr zahraničí Rex Tillerson. Radost příbuzných z Ohia však kazí skutečnost, že student Virginské univerzity se podle informací deníku The Washington Post nachází v kómatu. Příčinou jeho kritického zdravotního stavu je podle jeho rodičů botulismus, velmi vážné paralytické onemocnění způsobené bakteriální otravou.

#FreeOtto: University of Virginia students remember Otto Warmbier at what would have been his graduation https://t.co/ogOWHqDs7I pic.twitter.com/xiIEiKwv9p