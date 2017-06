BBC obsadila viktoriánského vojáka černochem, autor seriálu protestoval marně

Mark Gatiss, scénárista kultovního seriálu Pán času, se dostal do sporu s vedením castingu. Stanice BBC totiž ve snaze o „více reprezentativní a méně jednolitě bílou" perspektivu obsadila do role vojáka z viktoriánské éry černocha. Informaci přinesl deník The Telegraph.

Viktoriánští vojáciFoto: amed faces from the past: CC BY-SA 2.0; Flickr

Padesátiletý Gatiss, který má na kontě také známý seriál Sherlock, v protestním e-mailu označil rozhodnutí za barvoslepé. „Vojáci se v tomhle dílu vracejí z války v Jižní Africe, kde bojovali proti Zuluům. Ve viktoriánské armádě se žádní černoši nevyskytovali," vysvětlil autor během své přednášky na oxfordské univerzitě. ČTĚTE TAKÉ: Reklama na ilegální migraci? Černoch v letáku Lidlu vyvolal pozdvižení Dodal, že obvykle zápletka seriálu založená na paralelních světech a cestování v čase obvykle umožňuje angažovat herce různých ras a národností. „Ale konkrétně v tomto případě je to lehce…" nedokončil větu Gatiss. Televize přesto o tomto víkendu epizodu s názvem Císařovna Marsu, která se celá odehrává v roce 1888, odvysílala. Mluvčí stanice se omezila na stručnou reakci: „Pro dané role vybíráme vždy jen nejlepší herce." Generální ředitel BBC Lord Hall nicméně nedávno veřejně slíbil, že minimálně každá sedmá tvář, kterou stanice letos dostane na obrazovky, nebude bělošská. Podle britského televizního regulačního orgánu Ofcom se BBC musí přestat zaměřovat na publikum ze střední třídy ve středním věku. ČTĚTE TAKÉ: Štáb BBC byl přepaden v Rusku, asi kvůli padlým vojákům

Autor: Michal Janko