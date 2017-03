Berlín i šéf liberálů v Evropském parlamentu vítají vítězství Rutteho strany

EXKLUZIVNĚ 45 13

Andrej Babiš ve Sněmovně při projednávání bodu „Daňové podvody ministra financí" nebyl. Pobýval na jihu Čech, kde v terénu kontroloval dodržování EET, ale nejen to. „Jedu z Českých Budějovic do Prahy, byl jsem v Mladé Vožici v domově důchodců, kde měla jedna paní sto let, dal jsem jí padesát růží, protože sto bych neunesl," řekl Deníku pár minut poté, co sněmovna schválila usnesení, které mu ukládá doložit finanční transakce vedoucí k nákupu korunových dluhopisů Agrofertu.