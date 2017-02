Berlínské bazény návštěvníkům zdůrazňují pravidla chování k ženám

Ženy je nutné respektovat, ať už na sobě mají jakékoliv plavky. Před vstupem do bazénu je nutné se omýt mýdlem. Ostatní návštěvníky není možné potápět pod hladinu. Na takováto i další upozornění narazí návštěvníci veřejných bazénů v Berlíně. Základní pravidla chování v bazénu mají připomenout i běžencům z odlišných kultur, kteří do německé metropole v posledních dvou letech přišli.

"V souvislosti s tím, že zde máme hodně lidí, kteří zatím nemluví německy, kteří odněkud museli uprchnout, jsme vylepili plakáty, abychom obrazem i textem upozornili, jak se chovat v bazénu," řekl mluvčí provozovatele berlínských bazénů Matthias Oloew. "Nejsou to žádná nová pravidla, jsou prastará," podotýká k plakátům, které vše vysvětlují ve třech jazycích - německy, arabsky a somálsky.

Na jednom z celkem 11 obrázků s textem je k vidění například oblečení, ve kterém je možné do bazénu vstoupit. Fotka ukazuje muže a ženu v klasických plavkách a na druhé straně také nesprávně oblečeného mladíka ve sportovním tričku a kraťasech. Na dalším snímku je zachycena dívka, která z vody volá o pomoc. Pod fotografií je nápis: "Pro neplavce je voda nebezpečná."

V dalších bodech jsou pak zběžně vysvětleny základy hygieny, péče o děti v bazénu či vzájemné ohleduplnosti. Zřejmě největší pozornost vzbuzují pravidla zdůrazňující nutnost zdvořilého chování a respektu k ženám.

"Příkazy plavčíků je nutné uposlechnout, ať už je dává muž, nebo žena," stojí v textu pod fotkou dvojice plavčíků. "Žádné slovní ani tělesné sexuální obtěžování žen v jakémkoliv oblečení!," hlásá výzva pod snímkem dvou do bikin oblečených blondýn.

Oloew přitom zdůrazňuje, že městské bazény žádný nárůst obtěžování žen nezaznamenaly. "Je to pravidlo obecné slušnosti, to se skutečně nemuselo vysvětlovat, ale udělali jsme to preventivně, abychom předešli případným problémům," konstatuje.

Jedna z fotek vedle povinností ukazuje také možnosti, které návštěvnice bazénů v německé metropoli mají. Jsou na ní vidět tři ženy - jedna v bikinách, další v jednodílných plavkách a třetí v burkinách, tedy v plavkách které s výjimkou obličeje zahalují prakticky celé její tělo.

"My jsme přesvědčeni, že je lepší, aby všichni šli a naučili se plavat v takovém oblečení, které jim to umožňuje," poznamenává Oloew k burkinám, které v některých spolkových zemích vzbudily velké kontroverze a v částech Francie byly po nějakou dobu i zakázány.

K podobnému kroku podle Oloewa berlínské bazény sáhnout nechtějí a ani nemohou, protože by takový zákaz neobstál u soudu. Hlavní podle něj není druh plavek, ale to, jak se k sobě lidé v bazénu chovají. Přesně to koneckonců zdůrazňuje i text pod zmíněnou fotografií. "Bez ohledu na to jaké plavky na sobě žena má, je třeba si jí vážit a respektovat ji!," stojí v něm.

