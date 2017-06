Berlusconi perlil: Nejlepší věc na Trumpovi? Jeho žena Melania!

/ROZHOVOR/ Ministr zahraničí a místopředseda ČSSD na programové konferenci strany s kapkou ironie podotkl, že je skutečně její nejnovější a nejčerstvější tváří. Jenže ono to tak je. Ačkoli je sociálním demokratem už 23 let, pořád ho baví volby, vášnivě rád diskutuje a přál by si, aby svět byl lepší hlavně pro obyčejné, pracující lidi. Navíc je asi jediným politikem, který oceňuje kritiku.