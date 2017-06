Běženky platí německým mužům za to, aby předstírali otcovství jejich dětí

Patří matematika k předmětům, z nichž by všichni středoškoláci měli skládat maturitu? A je důvod se jí bát? Většina dětí školou povinných by asi odpověděla na první otázku záporně a na druhou kladně. Absolventi gymnázií, kteří včera převzali v Senátu diplom, by odpověděli opačně. Nepovinnou maturitní zkoušku totiž skládali z matematiky plus, která po roce 2013 nahradila zrušenou obtížnější úroveň. Deset chlapců a jedna dívka náročnější test zvládli na plný počet bodů či o jeden méně.