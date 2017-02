Bílý dům popírá, že zvažoval nasadit gardu proti migrantům

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zvažovala nasadit až sto tisíc příslušníků národní gardy proti přistěhovalcům, kteří v zemi pobývají nelegálně. Dnes to napsala agentura AP s tím, že získala příslušný návrh memoranda nesoucí jméno ministra vnitřní bezpečnosti Johna Kellyho. Bílý dům se ihned proti zprávě AP ohradil s tím, že je falešná. Nejmenovaný představitel ministerstva vnitřní bezpečnosti označil dokument za velmi ranou fázi návrhu, který Kellymu nebyl předložen k posouzení.

"Neexistují žádné snahy využít národní gardu k chytání nelegálních přistěhovalců," uvedl podle AP prezidentův mluvčí Sean Spicer. Zprávu AP pak označil za stoprocentně pochybnou a nezodpovědnou. Spicer rovněž řekl, že dokument nepochází z dílny Bílého domu.

Nejmenovaný představitel ministerstva vnitřní bezpečnosti AP sdělil, že dokument byl velmi ranou fází návrhu, nikdy se o něm vážně neuvažovalo a nikdy nebyl předložen ministru Kellymu ke schválení.

Jedenáctistránkový dokument je podle AP adresován šéfům imigrační a celní policie a pohraniční stráže. V textu se uvádí, že guvernéři čtyř amerických států, které přímo hraničí s Mexikem, tedy Kalifornie, Arizony, Nového Mexika a Texasu, a dalších sedmi, které se zmíněnými čtyřmi sousedí, by se mohli rozhodnout, zda své národní gardy povolají.

Agentura AP poznamenala, že dokument vyzývá k bezprecedentní militarizaci imigračních jednotek. Garda by tak zastávala úkoly imigračních úřadů až v severním americkém státě Oregon. "Ačkoli členové národní gardy v minulosti opakovaně vypomáhali na americko-mexické hranici s úkoly týkajícími se přistěhovalectví, nikdy dříve nebylo nasazení tak plošné a tak na severu (USA)," napsala agentura AP.

Zmíněný návrh memoranda, který AP má, byl údajně zamýšlen jako doprovodný text k Trumpově exekutivnímu příkazu o pohraniční bezpečnosti a imigračních úpravách. Tento dekret, který prezident podepsal 25. ledna a který žádnou zmínku o národní gardě neobsahuje, mimo jiné otevírá cestu ke stavbě zdi na hranicích s Mexikem.

Návrh memoranda, který je rovněž datován 25. ledna, uvádí, že gardisté by v případech vyšetřování, zatýkání a zadržování cizinců ve Spojených státech vykonávali funkce imigračních sborů. Text také popisuje, že jednotky národní gardy by byly aktivovány na základě partnerských programů mezi americkými státy a federální vládou.

Dopad memoranda by byl dalekosáhlý

AP poznamenala, že Bílý dům i ministerstvo vnitřní bezpečnosti dosud nereagovaly na žádost o komentář a o upřesnění statusu návrhu. Bílý dům pouze zprávu označil za falešnou. Ačkoli neupřesněný představitel ministerstva vnitřní bezpečnosti návrh označil za velmi raný, podle informací AP koloval mezi pracovníky ministerstva a o jeho obsahu úředníci diskutovali ještě minulý pátek.

Dopad memoranda, pokud by bylo uplatněno, by byl podle AP dalekosáhlý. Polovina z více než 11 milionů lidí, kteří v USA pobývají nelegálně, žije právě ve zmíněných jedenácti amerických státech, kterých by se zapojení gardy týkalo. Tento propočet vychází z odhadů institutu Pew Research Center založených na datech sčítání obyvatel z roku 2014.

AP oslovila guvernéry dotčených jedenácti států. Všichni s výjimkou Texasana, který zatím neodpověděl, shodně tvrdí, že o memorandu nevěděli. To, zda by své národní gardy zapojili, odmítli komentovat, případně takovou debatu označili za předčasnou. Pouze guvernér Arkansasu Asa Hutchinson vyjádřil obavy z využití gardy. "Myslím, že by to pro naše gardisty byla přílišná zátěž," řekl.

