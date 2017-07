Bitka v Hamburku. Policie nasadila proti demonstrantům vodní děla

V Hamburku došlo v předvečer summitu G20 k ostré bitce mezi policií a černě oděnými demonstranty. Protestující začali na pořádkové síly házet lahve a jiné předměty, policie jim odpověděla vodními děly a pepřovým sprejem.

Německá policie očekávala příjezd až stovky tisíc demonstrantů z celé Evropy, přičemž předpokládala, že k násilí se uchýlí zhruba osm tisíc z nich. Na bezpečnost summitu dohlíží 20 tisíc policistů.

K prvním násilným konfliktům, mezi něž patřilo i zapálení autosalonu Porsche, už došlo v uplynulých dnech. Aktuální bitka je tak pokračováním dosavadního děje.

WATCH LIVE: German police use water cannon at #G20 demonstration in Hamburg. https://t.co/Ik8y813ljr pic.twitter.com/JutLanTEqL — Reuters Top News (@Reuters) 6. července 2017

Nejobávanější protestující silou je "antikapitalistická aliance" Welcome to hell (Vítejte do pekla), která je spojována i s násilnými útoky z minulosti.