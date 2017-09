Blamáž. Žena, která vykopala Dalího z hrobu, není podle testů DNA jeho dcerou

Španělská věštkyně Pilar Abelová prohrála svůj desetiletý boj o dědictví po slavném surrealistickém malíři Salvadoru Dalím. Poté, co si vynutila exhumaci těla údajného otce, totiž testy DNA jejich pokrevní vazbu vyvrátily.

Jednašedesátiletá Abelová tvrdila, že v roce 1955 měl malíř utajovaný vztah s její matkou, tehdy služebnou. Ta měla pracovat u jedné z rodin ve městečku Cadaqués na katalánském pobřeží, kde bydlel i bezdětný Dalí s manželkou Galou.

Umělcovy vlasy, nehty a kosti teď dokázaly, že to není pravda. Výsledky testů oznámila nadace, která Dalího dědictví v jeho rodném městě Figueres spravuje. Genetickou zkoušku pro potřeby soudu provedli odborníci z Národního institutu pro toxikologii a forenzní studia.

„Výsledky pro nás nejsou žádným překvapením,“ uvedla Dalího nadace v prohlášení. „Jsme rádi, že zpráva ukončila absurdní a umělou kontroverzi a že osobnosti Salvadora Dalího bude definitivně ušetřena zcela neopodstatněných nároků.“

Abelová zjištění odmítla komentovat. „Dokud neobdržím oficiální oznámení, mohou si říkat, co chtějí.“ Výhrou pro ni byla už samotná exhumace Dalího ostatků, kterou na základě její urputné snahy nařídil madridský soud v červnu. Svoje tvrzení dokládala na fyzické podobnosti. „Jediné, co mi chybí, je knírek,“ uvedla v minulosti Abelová.

Ve „hře“ nebyl pouze rodokmen, ale zejména milionový majetek. Abelová, která se živí jako vykladačka tarotových karet, by se v případě pozitivního testu stala ze dne na den miliardářkou. Zdědila by totiž stovky milionu eur za obrazy, které získal po malířově smrti stát. Dalí zemřel ve věku 85 let bez dědice.