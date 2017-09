Boj s časem: Přehrada v Portoriku začíná selhávat. Úřady evakuují 70 tisíc lidí

/VIDEO/ Portoriko dál kvůli hurikánu Maria sužují ničivé záplavy. K nim se teď přidala i výstraha od Národní meteorologické služby, která varuje před protržením přehrady na portorické řece Guajataca. Voda se už valí přes poškozenou hráz a vytvořila si koryto. V noci tak začala evakuace 70 tisíc lidí.

Národní meteorologická služba v pátek uvedla, že selhání přehrady je „život ohrožující situací.“ „Všechny oblasti okolo řeky Guajataca by se měly hned evakuovat. Životy jsou v ohrožení.“

Přehrada Guajataca začala přetékat již v pátek kolem druhé hodiny odpolední místního času (šesté hodiny středoevropského času). V noci proto začala evakuace 70 tisíc lidí, kteří žijí v přilehlých městech Isabela a Quebradillas.

215PM FLASH FLOOD EMERGENCY for A Dam Failure in Isabela Municipality y Quebradillas Municipality in Puerto Rico… #prwx pic.twitter.com/L3utOjxspR — NWS San Juan (@NWSSanJuan) 22. září 2017

„Není čas se zdržovat. Musíme dostat lidi pryč,“ dodal portorický guvernér Ricardo Rossello: ”Povodně přicházejí s bezprecedentní silou. Dostalo se to do bodu, kdy to začalo přetékat.“

Úřady také vyzvaly obyvatele, aby se přemístili do vyšších poloh. Mnozí, kteří žijí v bezprostřední blízkosti přehrady, jsou odváženi autobusy. Evakuace je však obtížná kvůli tomu, že velká část Portorika je po bouři bez proudu. Podle guvernéra může trvat měsíce než se elektřina obnoví.

Hurikán Maria udeřil na Portoriko ve středu dopoledne s větrem o rychlosti 250 kilometrů v hodině. Podle předpovědí by se měl v nejbližších hodinách přesunout do otevřených vod západního Atlantiku, uvedla národní meteorologická služba.