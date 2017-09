Boj s KLDR: Španělé vykázali velvyslance, USA mají v záloze vojenské varianty

„Dnes byl velvyslanec KLDR prohlášen za nežádoucí osobu," oznámilo španělské ministerstvo zahraničí na svém anglickém twitterovém účtu s tím, že zemi musí opustit do konce měsíce.

Už koncem srpna Španělsko varovalo, že severokorejské testy jaderných a balistických raket „vytvářejí vážnou hrozbu pro mír a globální bezpečnost“. S tímto tvrzením také vláda informovala, že tyto provokace budou mít dopad na bilaterální vztahy.

Today the Ambassador of #NorthKorea #DPRK in Spain has been declared persona non grata.