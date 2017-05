Bojovat budete, vzkázala švýcarská vláda veganům

Švýcarská vládla smetla ze stolu návrh lidové strany, aby byli vojenského výcviku a služby automaticky zbaveni všichni, kteří se hlásí k veganství.

Návrh, aby švýcarští vegani nemuseli do armády, vláda neschválila.Foto: Shuttesrstock/ilustrační

V reakci na návrh, který podal za lidovce Jean-Luc Addor, vláda ve středu uvedla, že švýcarská ústava předepisuje vojenskou službu všem mužům bez ohledu na jejich názory, náboženství nebo stravovací zvyky. Proto i každý odvedenec nemá nárok, aby byl služby zbaven jen proto, že je veganem.

Ve Švýcarsku musejí absolvovat vojenský výcvik všichni muži starší 18 let, nebo – pokud sloužit nemohou – pracovat po určitou dobu ve státní službě. Pokud odmítnou, nebo uvedou, že nejsou z nějakých důvodů schopni absolvovat výcvik, musejí až do svých 30 let platit daň za osvobození od vojenské povinnosti.

Koupím si vlastní boty, hájil se vegan

Schopnost zařadit se do armády posuzují vojenské lékařské komise. Lidovecký zástupce Addor podal svůj neobvyklý návrh poté, co prohlásil, že náborem veganů se švýcarská armáda zesměšňuje. Vedl ho k tomu i loňský případ devatenáctiletého Antoniho Da Campa, který byl prohlášen za „dvojnásobně nezpůsobilého" ke službě. Armáda sdělila, že není schopna zajistit mu požadované veganské stravování a nemohla splnit jeho požadavek, že nemůže nosit kožené boty (Da Campo navrhoval, že by si koupil vlastní ze syntetických materiálů.

Ochránce zvířat přitom splnil veškeré požadavky a lékařské testy a sloužit chtěl. Protože ho ale armádní komise ze služby vyloučila, nemusí ani platit osvobozovací daň, ani absolvovat náhradní státní službu. Da Campo se dokonce obrátil na federální švýcarský soud s tím, že postoj armády je diskriminační a v rozporu s jeho občanským právem uchovat si osobní přesvědčení.

Armáda rezignovala: Schopen, odveden!

Soud nakonec Da Campovi vyhověl, přinutil také armádu, aby s Da Campem „obnovila dialog" a v říjnu 2016 uznala armáda mladíka za „schopen a odveden".

Soudní dvůr nařídil oběma stranám mluvit a v říjnu armáda změnila názor a prohlásila Da Campo za vhodné sloužit.