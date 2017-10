Bouře Xavier zabíjela i v Polsku. Dva mrtví a desítky zraněných

/VIDEO/ Ještě než se volební speciál vymotal z centra Ostravy, začalo být uvnitř pořádně dusno nejen ze zapnutého topení. To, když se okamurovec Lubomír Volný pustil do sociálního demokrata a ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka. A ten si to s ním chtěl posléze cestou vyřešit ručně.