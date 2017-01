Bratislava má od lidí dostatek podpisů za zákaz hazardu

Bratislava - Organizátoři petice za zákaz hazardních her v Bratislavě shromáždili dostatek podpisů, aby samospráva mohla schválit příslušné nařízení. Primátor slovenské metropole Ivo Nesrovnal dnes novinářům řekl, že návrh nařízení o zákazu hraní hazardních her ve městě předloží na nejbližší zasedání městského zastupitelstva. Bratislavě ve snaze zakázat hazard pomohla poslední změna zákona, která snížila nejnižší potřebný počet podpisů pod petici.

"Jde o bezprecedentní vyjádření vůle Bratislavanů. Více než čtvrtina Bratislavanů se vyslovila pro zákaz hazardu. Petice takového rozsahu zde ještě nebyla," uvedl Nesrovnal, který je zároveň předsedou petičního výboru.



Ani po případném schválení nařízení o zákazu hazardu současných asi 300 heren v Bratislavě automaticky nezanikne. Město by pouze přestalo vydávat nová povolení, existující herny by mohly podnikat až do skončení platnosti stávajících povolení.

V Bratislavě se pod petici podepsalo více než 136 tisíc obyvatel, samospráva po půl roku trvající kontrole archů zjistila, že platných je 98 118 podpisů. Kromě prověrky jmen a bydliště se úředníci zaměřili i na to, zda podepsaní byli plnoletí. Vyřizování petice poznamenal incident, při kterém za dosud neznámých okolností část archů s podpisy pod peticí zmizela. Samospráva ale měla k dispozici kopie archů a kontrole podrobila všechny sesbírané podpisy.



Slovenské metropoli ve snaze vytlačit hazardní hry ze svého území pomohla poslední změna zákona, podle které v Bratislavě a v Košicích nově stačí shromáždit podpisy 15 procent dospělých obyvatel, aby zastupitelstva zmiňovaných dvou největších měst v zemi mohla schválit příslušné nařízení. Pro ostatní města a obce nadále platí povinnost získat podpisy alespoň 30 procent obyvatel starších 18 let. Již v minulosti organizátoři podobných peticí získali dostatek podpisů v několika městech pětimilionového Slovenska.



Zájem o hazardní hry na Slovensku roste. Vklady do těchto her se předloni zvýšily o pětinu na 3,04 miliardy eur (82,1 miliardy Kč). V přepočtu na obyvatele to představuje 559 eur (15 100 Kč), což odpovídá více než polovině průměrné měsíční mzdy v zemi.

