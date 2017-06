Breivikovu stížnost na podmínky ve vězení soud smetl ze stolu

Norský masový vrah Anders Behring Breivik neuspěl se svým odvoláním, ve které si stěžuje na podmínky svého věznění. Uvalením samovazby prý stát porušuje jeho práva. Zabiják nyní chce, aby se jeho věcí zabýval Evropský soud pro lidská práva.

Nejvyšší soud Norského království se případem odmítl vůbec zabývat. Předchozí soudní instance už v březnu rozhodla, že Breivikova částečná izolace v třípokojové cele lidská práva respektuje. „Žádná z pasáží Breivikova odvolání neměla u Nejvyššího soudu naději na úspěch," zdůvodnila svůj verdikt odvolací komise.

Vrah si stěžoval například na to, že mu jsou jídla ohřívána v mikrovlnné troubě a podávaná káva je studená. Podle agentury Reuters označil tyto skutečnosti za „horší než waterboarding". Publikum tím konsternoval a pobavil zároveň.

Extrémista během svého vražedného běsnění v roce 2011 zabil 77 převážně mladých lidí. Přeživší a rodiny pozůstalých rozhodnutí soudu přivítali. „Jsem velmi šťastná. Znamená to, že náš systém justice funguje," řekla Libeth Kristine Roynelandová, matka osmnáctileté Synne, jedné z Breivikových obětí. „Znamená to, že toho teroristu ještě mnoho let neuvidíme," dodala nadějně.

Breivikův právník Oeystein Storrvik nicméně prohlásil, že se jeho klient odvolá k Evropskému soudu pro lidská práva ve francouzském Štrasburku. „Poženeme případ do Štrasburku co nejdříve. Když jsem se ho ujal, věděl jsem, že u norské justice neuspějeme," odplivl si Storrvik.