Brexit: Mayová chce pro občany EU stejná práva jako pro Brity

Chceme, abyste zůstali! Premiérka Theresa Mayová dnes v britském parlamentu přednesla konkrétní podobu toho, jak hodlá po brexitu zajistit práva občanů Evropské unie žijící v zemi. Zdůraznila, že by se s nimi mělo zacházet stejně jako s rodilými Brity. S Bruselem by také ráda uzavřela reciproční dohodu.

Zatímco členům Evropské unie Theresa Mayová představila svou vizi „života cizinců v Británii" po brexitu už minulý týden na summitu EU, s konkrétní podobou předstoupila před britský parlament právě dnes.

„V první řadě bych chtěla všechny občany Evropské unie uklidnit. Nikdo z těch, kdo žije ve Spojeném království legálně, nebude vyzván, aby odešel," uvedla na úvod Mayová ve svém projevu. Při něm představila celkem deset bodů týkající se podmínek pro občany EU po brexitu.

Stejně jako v Bruselu upozornila na to, že s lidmi, kteří v Británii žijí déle než pět let, se bude zacházet jako s Brity. Měli by tak práva co se týče například lékařské péče, pracovních poměrů, sociálních služeb či školství.

Totéž však bude Británie požadovat pro své občany žijící v zemích unie.

Připravujeme další podrobnosti…