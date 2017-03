Brexit spustíme koncem března, potvrdila premiérka Mayová

Britská vláda spustí proces odchodu Británie z Evropské unie na konci března. Oznámila to britská premiérka Theresa Mayová dnes v parlamentu. Zákon, který vládě umožní brexit zahájit, podepíše královna v nadcházejících dnech. Schválení zákona v parlamentu bylo podle Mayové "určujícím momentem pro celou zemi".

Mayová také řekla, že parlament uvědomí, až oficiálně aktivuje článek 50 lisabonské smlouvy o fungování unie, čímž začnou rozhovory mezi Londýnem a Bruselem o podmínkách rozluky. Zákon v pondělí podpořily obě komory parlamentu.

Vůdce opozičních labouristů Jeremy Corbyn vzápětí vládu obvinil, že je "samolibá", uvedl zpravodajský server BBC. Corbyn řekl, že pokud Británie udělá špatné rozhodnutí, bude za to po mnoho dalších let platit. Parlament by podle něj měl mít právo vyslovit se ke konečné dohodě, kterou Británie s unií uzavře. Mayovou také vyzval, aby se zasadila za práva občanů unie po brexitu.