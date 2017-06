Brexit: Velká Británie nabízí občanům EU dobrý start, řekla Merkelová

Německá kancléřka Angela Merkelová popsala plány Spojeného království na zajištění práv občanů EU v Británii poté, co odejde z unie jako "dobrý start".

Kancléřka nicméně řekla, že zde je "mnoho, mnoho dalších otázek" o Brexitu a že je "ještě hodně co dělat". Návrh Spojeného království byl představen premiérkou Theresou Mayovou na summitu EU v Bruselu ve čtvrtek.

Británie poskytne občanům EU, kteří žijí ve Spojeném království po dobu pěti let, nový status "usazeného v Británii". To jim umožní zůstat v zemi a mít přístup ke zdravotním, vzdělávacím a dalším výhodám. Plán by postihl 3,2 milionu občanů EU, kteří nyní žijí ve Velké Británii. Jejich práva - a práva občanů Spojeného království, kteří žijí ve zbytku EU - patří mezi otázky, které musí být vyřešeny v rozhovorech o Brexitu, spolu s hranicí Severního Irska.

Brexit není hlavním cílem summitu - odchod Spojeného království z EU se vyjednává zvlášť. "Pro mě je formování budoucnosti sedmadvacítky prioritou před vyjednáváním s Británií," dodala Merkelová.

Poslední den summitu se zaměří na migrační, bezpečnostní a ekonomické otázky. Boj proti terorismu bude jedním z klíčových témat. Několik států EU bylo v posledních týdnech postiženo teroristickými útoky, včetně Velké Británie, Francie a Švédska.