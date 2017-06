Brexit započal. Bude dlouhý a náročný

Dneškem začíná odluka Spojeného království a Evropské unie. Podle pozorovatelů i médií bude rozvod náročný a zdlouhavý. Otázky vzbuzuje zejména nejistá pozice britské premiérky Theresy Mayové.

Mayové jednak nevyšla sázka na předčasné volby, jednak je terčem kritiky za reakci vlády na tragický požár v Grenfell Toweru. Vládní linie prosazující tvrdý brexit se tak začíná drolit. Ministr financí Phillip Hammond se vyslovil pro poněkud měkčí podobu zohledňující hospodářské zájmy země. Část kabinetu ale hrozí odchodem z vlády, pokud premiérka z původní pozice ustoupí.

Všichni proto s napětím očekávají, s jakými slovy Mayová vystoupí na summitu Evropské rady, který se koná na konci týdne.

Jednání o brexitu po necelém roce od referenda formálně odstartovali unijní vyjednávač Michel Barnier a jeho britský protějšek David Davis. V úvodní fázi by měly být dojednány pouze priority a časový rozvrh diskusí.

Poté bývalý francouzský eurokomisař otevře palčivé otázky práv občanů Unie v Británii, vyrovnání finančních závazků a režim vnější hranice EU, která protne Irsko.

Podle Davise je cílem dohodnout nové, hluboké a zvláštní partnerství mezi Spojeným královstvím a jeho evropskými spojenci. „Je toho víc, co nás spojuje, než toho, co nás rozděluje," je přesvědčen Davis. Brexit by měl být dokončen do dvou let.