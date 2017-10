Británie může ztratit evropský digitální trh. Přijde tím o 67 miliard euro ročně

Brexit by mohl Velkou Británii stát více, než se dosud čekalo. Země by mohla přijít o svou pozici na digitálním trhu, díky čemuž by britská ekonomika mohla ročně ztrácet 67 miliard euro (1742 miliard korun). Na jednotný digitální trh EU, který má být dokončen příští rok, budou mít přístup jen ty země, které přijmou stejná opatření o ochraně dat jako EU.

Server Bloomberg s odvoláním na report Digitálního katapultu rozebírá možnou ztrátu pozic Velké Británie na evropském trhu s daty. Británie má největší trh s daty v Evropě. Jeho hodnota se v minulém roce odhadovala na 13 miliard euro (338 miliard korun), podle výzkumníků z IDC Europe, které cituje Digitální katapult. Trh se velmi rychle rozvíjí, před vyhlášením referenda o brexitu Evropská komise odhadovala, že by se jeho hodnota mohla do roku 2020 zdvojnásobit. Zda si Británie udrží volný přístup na evropský trh s daty i po odstoupení z EU bude záležet na tom, zda bude moci mezi nečlenskou zemí a EU proudit volný tok dat. ČTĚTE TAKÉ: Chybějí důkazy, jestli lék na žíly pomáhá. Přesto se má hradit Digitálního katapult jsou centra zřízené britskou vládou, která propojují výzkum s byznysem a podporují zavádění technologických novinek na trh. Británie bude muset přijmout zákony o ochraně dat, které budou shodné se zákony platnými v Evropské unii. EU totiž dlouhodobě pracuje na vytvoření jednotného digitálního trhu (Digital Single Market). Ten by měl být dokončen příští rok. Jeho cílem je odstranit překážky mezi členskými státy v oblasti elektronizace a sjednotit pravidla. Jednotný digitální trh „vyžaduje regulační rámec, který povede k rozvoji cloud computingu, neomezeného mobilního datového připojení a zjednodušeného přístupu k informacím a obsahu, a přitom bude zachovávat soukromí, osobní údaje, kybernetickou bezpečnost a neutralitu sítě,“ píše se na stránkách EU. Zahrnovat by měl i digitalizaci státní správy. ČTĚTE TAKÉ: Britští farmáři se obávají brexitu. Tvrdý odchod zvýší cla na potraviny Jednoduše řečeno, pokud se pravidla pro ochranu dat budou v Británii a v Evropské unii odlišovat, Británie by mohla o přístup na tento trh přijít. Digitální katapult se podle Bloombergu teď bude snažit tlačit na vládu, aby přijala obdobnou legislativu, kterou chystá Evropská unie. Vše tak nyní závisí na dvou věcech - co bude schopna vláda konzervativců v čele s premiérkou Thresou Mayovou s Bruselem vyjednat a zda přijme potřebnou legislativu. V ideálním případě by se ostrovní země mohla stát „hubem“ mezi Spojenými státy a Evropou v oblasti sdílení dat. Zemi ale ještě čekají dlouhá jednání, jejichž výsledek je zatím ve hvězdách. ČTĚTE TAKÉ: Půjdeme. Ať už se s vámi domluvíme, nebo ne, varovala Británie Evropskou unii Video: co je evropský digitální trh? ČTĚTE TAKÉ: Britská premiérka se omluvila za volební propad a slíbila dohodu o Brexitu

Autor: Pavel Kopecký