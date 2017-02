Brexit ukončí volný pohyb osob z EU

Britská premiérka Theresa Mayová zřejmě v polovině března oznámí, že dnem oficiálního zahájení rozhovorů o odchodu Británie z Evropské unie skončí i volný pohyb osob pro nové imigranty z ostatních unijních zemí. Napsal to dnes server britského deníku The Daily Telegraph. Mluvčí premiérky v reakci na zprávu sdělil, že veškeré diskuse ohledně termínů kolem občanů EU v Británii jsou jen spekulace.

Mayová ohledně termínů zatím jen uvedla, že si přeje zahájení takzvaného brexitu aktivací článku 50 lisabonské smlouvy o fungování institucí EU nejpozději na konci března.

Také čtěte: Práva občanů, přístup na trh. Strany se shodly na českých prioritách pro brexit

"Myslím, že premiérka v otázce občanů EU dala jasně najevo, že si přeje, aby to byla prioritní otázka, až začnou vyjednávání s ostatními členskými státy. Je jasné, že veškerá rozhodnutí o kontrole imigrace po odchodu z EU budou přijata v této zemi. Ale pokud jde o spekulace kolem termínů - jsou to spekulace," řekl podle agentury Reuters mluvčí novinářům

Mayová má ale podle zdrojů deníku už v polovině března říct, že ode dne formálního zahájení brexitu občané EU, kteří přijedou do Británie, už v zemi nebudou mít automaticky právo na trvalý pobyt. Stane se tak v rámci očekávaného snižování počtu přistěhovalců a zavádění nového vízového režimu spolu s omezeným přístupem cizinců k dávkám.

Také čtěte: Mayová odmítá zrušit Trumpovu návštěvu, navzdory milionu podpisů na petici

Konzervativní premiérka také podle webu deníku uvede, že imigrantům, kteří ze zemí EU přijeli na britské ostrovy před spuštěním rozluky, budou zaručena jejich dosavadní práva tak dlouho, dokud stejná práva budou platit pro britské občany jinde v unii.

Oznámením Mayová ukáže, že hodlá převzít kontrolu nad britskými hranicemi a vyjasnit situaci 3,6 milionu občanů EU, kteří žijí v Británii, řekl listu vlivný konzervativní poslanec Iain Duncan Smith.

Po aktivaci článku o zrušení členství v unii začne dvouletá lhůta pro vyjednání podmínek rozluky. Předpokládá se, že jednání nebudou snadná, spory se očekávají především v oblasti volného pohybu a v přístupu na unijní trh. Mayová již sdělila, že plánuje takzvaný tvrdý brexit, tedy úplnou odluku od EU, a chce uzavřít nové bilaterální smlouvy.

Podle webu britského deníku se očekává, že Mayová v březnu také vyzve ostatní země EU, aby bylo dosaženo rychlé dohody ohledně pohybu osob. Chtěla by, aby tato otázka z vyjednávání brexitu zmizela co nejdříve. Podle listu se ale nejspíš dostane do konfliktu s EU, která chce, aby Mayová ukončila volný pohyb osob až v roce 2019, tedy na konec vyjednávání. Britská vláda se ale obává, že takový odklad by v příštích dvou letech vyvolal nárůst imigrace do Británie z ostatních zemí EU.

Také čtěte: Britský parlament jedná o brexitu, vláda ho chce začít 9. března