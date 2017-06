Britové hlasovali proti brexitu i za sociální spravedlnost, tvrdí Němci

Theresa Mayová si chtěla mimořádnými volbami posílit pozici při vyjednávání podmínek pro odchod Velké Británie z Evropské unie. Ve skutečnosti ale prohrála. První reakce z Německa toto přesvědčení posilují. Špičky německé politické scény navíc tvrdí, že voliči dali britské vládě najevo, že by rádi v EU zůstali.

Německý ministr zahraničí Sigmar Gabriel se nechal slyšet, že výsledky britských voleb jsou odrazem nespokojenosti se strategií, se kterou šla do brexitu Theresa Mayová. Podle Gabriela nesedla občanům Spojeného království silná slova o „tvrdém brexitu" a mělo by dojít k jejímu přehodnocení.

Jednání o brexitu? Čas se krátí, termín je v mlze

„Poselství z tohoto hlasování je – rovnoprávné jednání a rozhovory s EU a znovu se zamyslet, jestli je pro Velkou Británii dobré, aby opouštěla EU právě tímto způsobem," řekl novinářům německý ministr zahraničí. Dodal, že doufá v brzké sestavení vlády, která může vést odpovědná jednání o brexitu.

Také němečtí europoslanci varují, že se Britům krátí čas k zahájení rozhovorů. Mayová sice dnes ujistila veřejnost, že jednání začnou za deset dní, v Evropském parlamentu však takový optimismus nevládne. Manfred Weber, šéf Evropské lidové strany v EP napsal na Twitteru, že Spojené království potřebuje vládu co nejdříve, „protože čas pro brexit se krátí". A je toho názoru, že termín, kdy jednání začnou, je nyní nejasný.

Stejně tak Reinhard Bütikofer, šéf Strany zelených v Evropském parlamentu, vyjádřil své obavy ohledně dopadů britských mimořádných voleb na jednání o brexitu. „Čas pro rozumné vyjednávání britského odchodu z EU bude omezen kvůli nejasné situaci, kdo jednání povede," uvedl.

Hlasovalo se prý o bezpečí a sociální spravedlnosti

Německý komisař Günther Oettinger řekl zpravodaji Deutschlandfunk, že začátek rozhovorů je ohrožený a vyzval Brity k co nejrychlejšímu sestavení funkční vlády. „Slabý partner představuje riziko, že jednání bude problematické pro obě strany." Na rozdíl od svých kolegů si nemyslí, že výsledky voleb souvisejí s nesouhlasem proti brexitu. „Spíše šlo o sociální spravedlnost a bezpečnost."

Stephan Mayer, poslanec Bundestagu za CSU připomněl, že on sám nevěří, že by Mayová měla dost sil pokračovat v práci. Ani jako premiérka a ani jako předsedkyně konzervativců. Konstantin von Notz, vlivný člen Strany zelených v německém parlamentu, uvedl, že se mu nelíbilo, když Mayová v souvislosti s atentáty v Manchesteru a v Londýně volala po omezení lidských práv. „Omezit lidská práva ?! Ten, kdo to říká, ten zcela zradil základní hodnoty ,"napsal na internetu.