Britové volí. Mayová chtěla být silnější, zřejmě ale oslabí

Britská premiérka Mayová už nebojuje v předčasných volbách o silný mandát pro odchod země z EU, ale o politické přežití. Stačily tři teroristické útoky a několik politických přešlapů. Sledujte s Deníkem průběh předčasných parlamentních voleb v Británii.

Luxusních dvacet procent. Právě tolik představoval náskok konzervativců Theresy Mayové na labouristy Jeremyho Corbyna 29. března 2017. Tehdy předseda Evropské rady Donald Tusk přebíral v Bruselu dopis, kterým premiérka oficiálně odstartovala proces odchodu země z Evropské unie.

Vypadalo to, že Mayová preference strany ještě zvýší. Předpokládalo se, že předvolební kampaň potáhnou témata jako volný pohyb Britů po EU, přísnější pravidla pro cizince na ostrovech a daňové zatížení firem zaměstnávajících zahraniční dělníky místo domácích a podobně. Jenže tři útoky teroristů – dvakrát v Londýně a jednou v Manchesteru – zatlačily uvedená témata do pozadí. Značný náskok konzervativců před labouristy se vytratil. Den před předčasnými volbami se scvrkl na mizivé jedno procento.

Theresa Mayová musí čelit kritice za to, že v době, kdy řídila ministerstvo vnitra, oslabila řady policie a celého resortu o dvacet tisíc lidí. Nikoho nezajímá, že několikrát předložila ve vládě návrhy na zvýšení počtu policistů, ale její šéf David Cameron je smetl ze stolu.

Proti Mayové hovoří také fakt, že se kritiky dočkala i od vlastních lidí. K odstoupení ji vyzval po posledním atentátu v Londýně bývalý poradce předchozího premiéra Camerona.

Hrozba koalice

V takové situaci se začalo hovořit o možnosti, že by Británie měla opět koaliční vládu. Bylo by to už počtvrté v historii. Poprvé ji země zažila v roce 1929, potom v roce 1940 a naposledy v letech 2010 až 2015, kdy David Cameron vládl pět let s liberálními demokraty.

Mayová si v extrémně krátké předvolební kampani rozzlobila Brity také těžko pochopitelnými kroky. Jednak se odmítla zúčastnit hlavní televizní debaty lídrů politických stran. Pak zase přišla se sporným návrhem, kdy by si lidé, kteří o sebe nemohou pečovat, hradili veškerou pomoc od státu sami. A to i třeba posmrtným prodejem majetku. Média i opozice to okamžitě nazvali „daní z demence".

Lídr Labouristické strany Jeremy Corbyn, muž potřetí ženatý, otec tří dětí (Mayová je celý život provdaná za jediného muže a děti nemá) se najednou stal vážným kandidátem, který může zkomplikovat plány současné premiérky zůstat i nadále v Downing Street číslo 10.

Corbyn, nepřítel bohatých

Lidé najednou slyší na jeho sci-fi návrhy na zestátnění železnice, autobusové dopravy, zdanění bohatých, výstavbu stovek tisíc „sociál-ních" bytů pro nemajetné a bezdomovce. Že Corbyn v podstatě navrhuje zlikvidovat všechno, co od doby Železné lady Margaret That-cherové udělalo z Velké Británie ekonomickou velmoc, najednou vadí jen někomu. Že je Corbyn nadšeným přispěvatelem do komunistických novin Morning Star, je najednou vedlejší.

Je otevřeným odpůrcem stávajících politických elit. Nedávno to slyšeli voliči v prezidentském klání ve Francii. Corbyn spoléhá na to, že britští voliči se zachovají podobně.

Koho by viděla Evropská unie v britském premiérském křesle raději? Mayová by pro ni byla tvrdý, ale čitelný soupeř Levicový Corbyn, který je stoupencem taktiky „nikdo vám nedá víc, než já vám mohu slíbit", je pro EU velkou neznámou.