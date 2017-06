Britská královna hovořila v parlamentu o brexitu, terorismu i internetu

/VIDEO/ „Moje vláda…" Tak uvozovala britská královna jednotlivé odstavce ve své slavnostní řeči před poslanci Horní a Dolní sněmovny britského parlamentu. Nastínila tak oficiální směřování Spojeného království pro nejbližší rok.

Stěžejním tématem se pro Británii stane směřování mimo Evropskou unii. Královna vyslovila přesvědčení, že vláda udrží Velkou Británii jako přední ekonomickou velmoc a jako zemi, která i po odchodu z EU bude politickým a hospodářským lídrem. Zmínila se například o tom, že Británie bude rozvíjet výrobu elektrických aut a komerčních satelitů.

Kromě jiných témat se zmínila i o tom, že věří, že země udrží jednotu, kterou tvoří Anglie, Skotsko, Wales a Severní Irsko a že v tomto rámci bude Británie zemí, kde je rovnost lidí, kterou nenarušují rozdíly věku, pohlaví, nebo náboženského vyznání.

Nevynechala ani palčivé problémy posledních měsíců – terorismus a násilí. Hovořila o nutnosti přehodnotit policejní postupy proti terorismu a také se zmínila o tom, že i svět online by měl být bezpečným místem. Vláda bude vynakládat dohodnutá dvě procenta HDP na armádu.

Podle královny by každé dítě Spojeného království mělo mít možnost dosáhnout na dobré vzdělání. Alžběta II. věří, že vláda bude budovat více domů a bytů a že se podaří snižovat rozdíly v platech mezi ženami a muži.

Projev, který vypracovávají pravidelně ministři britské vlády, královna v podstatě jen interpretuje. Přesto se jedná o slavnostní záležitost s přísnými pravidly. Královna nejdřív přichází do Horní sněmovny mezi lordy, do jednacího sálu pak přicházejí také volení zástupci Dolní sněmovny. Společně s královnou putuje do parlamentu také královská koruna.

Alžbětu II. doprovodil do Westminsteru její syn princ Charles, který seděl po celou dobu po jejím levém boku.