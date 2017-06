Britská pevnost. Zátarasy při volbách, ocelový kruh obepne Wimbledon

Británie je po vlně teroristických útoků v pozoru. Už ve čtvrtek se v zemi konají za přísných bezpečnostních opatření předčasné parlamentní volby. A to i přesto, že někteří občané volali po jejich odložení.

Přesuňte volby. Není vhodná doba! Po teroristických útocích v Manchesteru a v Londýně volají Britové na sociálních sítích po změně termínu. Marně. „Jsem si zcela jistý, že vysoké procento britské populace je toho názoru, že na volby není ten správný čas," napsal autor petice za odložení voleb Mark Oxley.

Mayová ztrácí podporu

Proti změně termínu předčasných voleb je zejména jejich iniciátorka Theresa Mayová. Preference konzervativců britské premiérky totiž prudce klesají. Podle průzkumu společnosti Survation vedou jen o procentní bod před labouristy. Nezískají tak zřejmě v parlamentě většinu, kterou si chtěli zajistit silný mandát pro jednání o brexitu. Průzkum se uskutečnil už v pátek, tedy ještě před útokem v Londýně. Mayová je přitom kritizovaná za to, že se zasadila o snížení počtů ozbrojených mužů zákona.

„Po druhém ničivém útoku by měla mít přednost bezpečnost země a občanů," stálo v petici. „Nikdo se nyní o volby nezajímá," dodala na Twitteru jedna z Britek.

Jejich hlas však vyslyšen nebyl. Volby se ve čtvrtek uskuteční. Podle premiérčiny mluvčí vláda spolupracuje se složkami na jejich bezpečném uskutečnění. Úřady nechaly také mimo jiné instalovat na mostech v centru Londýna bariéry, které mají chránit chodce před auty.

Policie se nezaměří jen na bezpečnost na ulicích. Kontroly nebudou chybět ani před volebními místnostmi. Policie nabádá, aby se lidé nebáli a šli hlasovat.

Ostře střežený tenis

V plném proudu jsou už i bezpečnostní přípravy na dva letní sportovní svátky – Wimbledon a mistrovství světa v atletice. Podle listu The Telegraph půjde v obou případech o největší bezpeč-nostní opatření od olympijských her 2012. Co se týče Wimbledonu, tak o vůbec největší ve 140leté historii slavného turnaje. Británie totiž nepočítá pouze s kontrolou samotných návštěvníků. Kolem All England Clubu, kde se Wimbledon koná, vznikne „ocelový kruh".

Ozbrojení policisté a zátarasy uzavřou celý areál a vytvoří jakousi „pevnost". Tím se má zamezit především útokům automobily. Poprvé budou kontrolní stanoviště umístěná už na silnicích kolem areálu. Zvláště pak před branami All England Clubu, kterými každý rok projde zhruba půl milionu návštěvníků.

Pod přísným dohledem bude o měsíc později i olympijský park v Londýně, kam se začátkem srpna sjedou nejlepší atleti světa. Očekává se, že silnice v okolí budou uzavřeny a kolem areálu vyrostou taktéž zátarasy.

V souvislosti se sobotním útokem britská policie v pondělí zveřejnila totožnost dvou atentátníků, třetího v úterý. Je jím Ital marockého původu Youssef Zaghba.