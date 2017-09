Britská policie provedla razii v domě v Sunbury, evakuovala i budovy v okolí

Osmnáctiletého podezřelého zadržela policie v sobotu ráno v přístavu Doveru v místech, odkud vyplouvají trajekty do Francie. O pět hodin později vnikli policisté do nemovitosti v městečku Sunbury jihozápadně od Londýna a preventivně vyklidili všechny budovy v okolí. Uvedla to agentura Reuters.

Na sociálních sítích se objevily fotografie policistů zasahujících v neoznačené ulici rezidenční čtvrti Sunbury.

Counter-terror op currently ongoing in Sunbury-on-Thames after terrorist arrest. Residents on the road have been told to leave their homes. pic.twitter.com/5WPhINDwe2