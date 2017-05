Britské ostrovy jsou jako ve válce. Další zatýkání v Manchesteru

Kvůli napjaté situaci v zemi nedokončila britská premiérka Theresa Mayová celý program dvoudenního summitu sedmi ekonomucky nejvyspělejší zemí světa G7 v sicilské Taormině a vrátila se na Britské ostrovy. V Manchesteru zadrželi policisté další dvě osoby.

Stupeň ohrožení stále na nejvyšším stupni, policisté s dlouhými zbraněmi střeží o tomto víkendu stovky akcí, které se v zemi konají. Zatím přivedli policisté k výslechu celkem 13 lidí, dva už mezitím propustili. Ve vazbě a u výslechů je zatím 11 mužů ve věku 18 až 44 let.

Dnes ráno skončili na stanici dva mladíci 20 a 22 roků. Policie se dostala do jejich domu poté, co výbušninou uvolnili dveře do objektu. Úřady odmítají názor, že policie zatýká vedle konkrétních podezřelých i preventivně.

Komisař metropolitní policie Mark Rowley konstatoval, že ve vyšetřování možné sítě teroristů, kteří by měli mít na svědomí útok v Manchesteru, došlo k „obrovskému" pokroku. Nicméně neodrazuje obyvatele, vyzval je, aby „šli tam, kam původně plánovali a užívali si". Lidé by se neměli omezovat v nákupech, ignorovat hudební a další akce. Přesto vyzval k nejvyšší opatrnosti.

Ostražitost je na místě. Vedení země počítá i s nejhorší variantou, že dojde k dalšímu útoku. V Londýně se ve svatostánku fotbalu koná dnes v půl šesté v podvečer londýnského času finále fotbalového poháru mazi Arsenalem a Chelsea, tisíce běžců vyběhnout na silnici kvůli závodu Great Manchester Run. O fotbalový pohár se bude dnes bojovat i ve Skotsku v Glasgowě. Ragbisty čeká velké finále ve Twickenhamu. Policie tak bude dohlížet na celkem 1300 kulturních a sportovních akcí v celé Velké Británii.

Místa, jako je Buckinghamský palác nebo parlament střeží vedle policie především vojáci.