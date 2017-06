Britské volby nikdo nevyhrál. Co bude dál?

Britské volby nikdo nevyhrál. Vládnoucí konzervativci získali jen 313 křesel. Pro to, aby měli v parlamentu většinu, je zapotřebí získat 326 z 650 mandátů. Oslabila i Skotská národní strana (SNS), která přišla dokonce o 21 křesel. Labouristé získali 260, k ničemu jim to ale nepomůže. Předvolební boj pokračuje bojem o koalici, ve hře je několik scénářů.

Zablokovaný parlament

V britské politice se lídr strany, která získá nejvíce hlasů ve volbách, téměř vždy stává premiérem. Pokud vítězná strana většinu nezíská a nemůže vládnout sama, dochází k takzvanému stavu „hung parliament" neboli situaci zablokovaného parlamentu, ke které došlo naposledy v roce 2010.

Tento stav přináší některá rizika, například dlouhé období od voleb do vzniku vlády, nedostatek formálních pravidel v jejím ustavování, slabou vládu, atd. Přináší ale možnost většího zastoupení dalších stran a prostor pro kompromisy. Tedy větší reprezentativnost, ale menší akceschopnost.

Klíč je v SNP

Podle politologů mají teď hráči britské politiky několik možností. Konzervativci zřejmě sestaví koalici s někým s menších stran, nejpravděpodobněji s liberály, ke kterým mají nejblíže, nebo s SNP.

Další možností je rezignace Mayové. Zemětřesení v konzervativním táboře se ale podle prohlášení premiérky jeví jako nepravděpodobné.

Server BBC píše, že vůdce labouristů Corbyn nemusí čekat, co teď premiérka udělá. Může vyjednávat s ostatními stranami o vlastní koalici. Jako klíčová se teď jeví pozice SNP. Na svou stranu by si jí mohl získat tábor labouristů, kteří byli sedm let v opozici, a premiérem by se mohl stát jejich vůdce Jeremy Corbyn. Podle politologa Martina Kováře je ale nepravděpodobné, že by Corbyn o post premiéra usiloval.

Co bude s brexitem?

Je téměř jisté, že díky situaci zablokovaného parlamentu se jednání o brexitu prodlouží. Pokud se stane premiérem Corbyn, prodleva bude určitě delší.

Hlavní cíl premiérky Theresy Mayové, která předčasné volby vyhlásila, bylo posílení svého mandátu ve vyjednávání o brexitu. Oslabení o 11 křesel a ztráta většiny v parlamentu jí ale oslabilo. Otázkou teď je, jak ji teď budou přijímat její partneři z EU ve vyjednáváních.

Povolební nejsitota způsobila oslabení libry vůči dolaru i euru, průměrně o dvě procenta.

Mayová nemusí dostat královské pověření

Její veličenstvo zpravidla pověří sestavením vlády toho, jehož strana má většinu v parlamentu. I když královna do stranické politiky nezasahuje, spekuluje se o tom, že Alžběta II. nedá pověření tomu, o jehož mandátu pochybuje.