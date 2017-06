Britský ministr financí Hammond chce i přes brexit zůstat v celní unii

Ministr Phillip Hammond se chystá zmírnit následky Brexitu tím, že udrží Británii alespoň v celní unii, řekl dnes časopisu Time. Domnívá se totiž, že ministři musí přehodnotit své rozhodnutí usilovat o zcela nezávislou obchodní politiku.

Ministerstvo financí je ale v této záležitosti značně rozpolceno. Mnozí však říkají, že Hammonda podpoří zástupce premiérky Damian Green. Hammond je rozhodnutý jednat s Mayovou o zmírnění podmínek, jelikož je již dlouhodobě zastánkyní takzvané tvrdé varianty Brexitu, kdy by Británie opustila společný unijní trh a také celní unii.

Celní unie je obchodní dohoda mezi státy Evropské unie, která umožňuje jejich společnostem vyměňovat zboží bez cla a zároveň ukládá společné tarify na dovozy zvenčí. Pokud by tedy Británie opustila celní unii, mohla by sjednat dohody o volném obchodu s ostatními zeměmi, což je klíčové řešení, které navrhla Mayová během volební kampaně.

Podle informací The Times Hammond dospěl k názoru, že by vláda po neúspěchu ve volbách, kdy nezískala parlamentní většinu, měla svůj postoj k odchodu z Evropské unie ještě změnit. Je přesvědčen, že ekonomické důsledky odchodu i z celní unie by mohly být v krátkém časovém období hluboké, zatímco zisky z možných nových obchodních příležitostí by se neměly na několik let projevit. Přibližně 44 % britského vývozu zboží a služeb se v loňském roce vrátilo do jiných zemí EU.

Tajemník Michael Gove uvedl, že opravdu důležité, aby podmínky, za kterých Británie vystoupí z Evropské unie, byly v zájmu celé země.

Dle Macrona zůstávají dveře pro Británii i nadále otevřené, za předpokladu, že by chtěla odchod z Unie ještě zvrátit. Na tiskové konferenci s Theresou Mayovou v Paříži však varoval, že začátek formálních jednání příští týden by pro Brity mohl případný návrat ztížit. „Buďme během brexitu jasní a organizovaní. Měli bychom však mít neustále na paměti, že poté už bude obtížnější vrátit vše zpět," nabádal francouzský prezident.