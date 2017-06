Britský parlament se stal terčem kyberútoku, poslanci byli bez mailů

„V parlamentu byly objeveny neautorizované pokusy o přístup do uživatelských účtů," potvrdila útok mluvčí Dolní sněmovny. Nefunkčnost poštovních schránek podle ní nebyla způsobeny útokem, nýbrž protiopatřeními. Správci totiž pro jistotu vzdálený přístup vypnuli. Členové parlamentu byli o problému informováni už v pátek večer.

Někteří reprezentanti lidu celou událost ironizovali. Například toryovský poslanec Henry Smith ji okomentoval slovy: „Promiňte, dnes nemám žádný přístup k parlamentnímu e-mailu. Stali jsme se terčem útoku ze strany Kim Čong-una, Putina, dítěte souseda jeho matky nebo bůhvíkoho…"

Sorry no parliamentary email access today - we're under cyber attack from Kim Jong Un, Putin or a kid in his mom's basement or something…