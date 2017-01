Britský parlamentní výbor vyzývá Mayovou k otevřenosti o brexitu

Londýn - Britská vláda musí zveřejnit detailní plán odchodu z Evropské unie do poloviny února a musí vymezit své stanovisko k budoucí příslušnosti k jednotnému trhu a celní unii. V dnes zveřejněné zprávě to uvedl výbor britských poslanců pro odchod z osmadvacítky. Vláda Theresy Mayové by podle poslanců měla s EU vyjednat dohodu o přechodném období.

Britská premiérka Theresa Mayová.Foto: ČTK/AP/Michael Sohn

Ministerská předsedkyně nedávno prohlásila, že oficiální jednání o takzvaném brexitu začnou do konce letošního března. Odmítá obviňování, že úvahy jejího kabinetu o brexitu jsou zmatené nebo že stále nemá žádný plán pro vyjednávání s Bruselem. Britští podnikatelé a poslanci ji ale kritizují, že zveřejnila jen málo informací o konkrétních plánech na odchod z EU. Čtěte také: Mayová vybídla Brity k jednotě "Vláda musí publikovat svůj plán brexitu nejpozději do poloviny února včetně stanoviska k příslušnosti k jednotnému trhu a celní unii, aby plán mohl posoudit parlament i veřejnost," řekl podle agentury Reuters předseda výboru Hilary Benn. Mayová tvrdí, že zveřejnění podrobností by ohrozilo vyjednávací pozici Británie. Detailní stanovisko má přednést v projevu plánovaném na úterý. "Nežádáme vládu, aby rozhlašovala svou vyjednávací strategii, ale chceme mít jasno o jejích širších cílech," řekl Benn. Mayová by se podle něj měla i zavázat, že o konečné dohodě o brexitu dá hlasovat v parlamentu. Čtěte také: Mayová: Británie musí vytvořit s Evropskou unií zcela nový vztah

Autor: ČTK