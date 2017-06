Britští hygienici našli bakterie z fekálií v kostkách ledu známých řetězců

V kostkách ledu známých řetězců zabývajících se prodejem kávy – Starbucks, Costa a Caffè Nero – nalezli britští kontroloři koliformní bakterie, které pocházejí z fekálií. Podle hygieniků došlo při výrobě ledových kostek nebo při manipulaci s nimi k porušení hygienických pravidel. Zjistil to pořad Hlídací pes televize BBC.

U firmy Costa nalezli hygienici bakterie v sedmi z deseti testovaných vzorků ledové kávy, u zbylých dvou řetězců ve třech z deseti. Rob Kingsley, odborník na potravinářské patogeny a vedoucí výzkumu v Quadram Institute Bioscience uvedl, že se jedná o závažné zjištění. „Koliformní bakterie jsou indikátorem fekálního znečištění, takže v podstatě vše, co je obsažené ve stolici, by mohlo být i v kostkách ledu," řekl. To totiž znamená, že ve vzorcích se mohou nacházet další nebezpečné bakterie. Kingsley tvrdí, že došlo buď k nedodržení základní hygieny nebo byl znečištěn zdroj vody, ze kterého byly kostky ledy vyrobené.

Není to poprvé, kdy v Británii narazili kontroloři na přítomnost těchto bakterií v potravinách. V roce 2016 jiný pořad stejné televizní stanice objevil podobně znečištěný led v pobočce KFC v Birminghamu. Tehdy prošly kontrolou i provozovny Costa a Caffè Nero, loni to bylo ovšem bez závad.

„Letos jsme testovali deset kaváren tří řetězců," uvedla mikrobioložka Margarita Gomez Escalada, která pro BBC zpracovávala analýzy. Podle ní se bakterie dostaly do ledu nebo na led poté, co se jich znečištěnýma rukama někdo dotýkal. Problém by podle ní ale mohl být i v nedokonale umytých kbelících na led nebo ve výrobníku ledu.

Pravidla určité množství bakterií ve vodě z vodovodu povolují, okolo deseti na mililitr, ale kontrola jich zjistila v jednom mililitru stovky. Některé z nalezených bakterií zdravému člověku žádné problémy nezpůsobí, ale člověk se sníženou odolností už problémy mít může.

Podle BBC ale není třeba usuzovat, že se znečištění týká nějakého velkého množství kaváren. Ve Velké Británii je několik desítek tisíc kaváren a nelze ze zjištění usuzovat, že jsou u nich nápoje s ledem podobně kontaminované. Všechny tři řetězce uvedly, že okamžitě zajistí ve svých pobočkách nápravu.