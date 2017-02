Bude Putin chráněný proti útokům médií? Rusko projednává nový zákon

Šéf dolní komory ruského parlamentu Vjačeslav Volodin by podpořil návrh zákona o ochraně důstojnosti a cti hlavy státu, který by bránil Vladimira Putina před mediálními útoky. Předseda Státní dumy to dnes řekl v besedě se studenty jedné z moskevských škol. Prezidentský mluvčí reagoval prohlášením, že podobný návrh musejí posoudit právní experti. Myšlenku ale prý Kreml neodmítá.

Zákony na ochranu cti prezidenta mají podle Volodina všechny státy na světě. "Takový zákon není jen nezbytný, mají ho všude," prohlásil. Prezident se po zvolení stává institucí a všechny instituce jsou v Rusku chráněny zákonem. "Stalo se ale, že prezident zákonnou ochranu nemá," řekl předseda Státní dumy. Čtěte také: Raketový test KLDR vyvolal v zahraničí nesouhlas Ve Spojených státech podle Volodina dostalo v roce 2015 několik lidí až dva roky vězení "za pouhé výroky na adresu prezidenta" Baracka Obamy, řekl Volodin bez dalšího upřesnění. Kreml se k návrhu staví ostražitě, ale neodmítá ho. Putinův mluvčí Dmitrij Peskov dnes řekl, že ruské zákony už chrání čest a důstojnost občanů, a to včetně prezidenta. Putin se navíc "zcela konstruktivně" staví ke kritickým materiálům o své osobě, zvláště jsou-li rozumné, řekl mluvčí. "Návrh je třeba pečlivě posoudit, věnovat se mu musejí právní experti. Kreml ho proto zatím neodmítá, ale nebude zbrkle formulovat konečné stanovisko," konstatoval Peskov. Nepřehlédněte: O Trumpovi pochybují už i samotní Rusové, říká francouzský časopis

