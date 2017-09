Byl milý, zábavný, ale divný. Vrah ze střední školy v USA miloval zbraně

/VIDEO/ Nejméně jeden mrtvý a tři zranění teenageři. To je následek střelby, která otřásla střední školou v Rockfordu na severozápadě USA. Pachatelem byl patnáctiletý student, který platil za třídního "šaška". Nikdy jej nešikanovali, byl velmi oblíbený a výřečný. Měl ale také podivnou zálibu ve střelných zbraních.

K incidentu došlo ve středu v 10:30 místního času na Freeman High School v Rockfordu, ve státě Washington na severozápadě USA. „Útočníka jsme zneškodnili a zadrželi,“ oznámil mluvčí místní policie Brian Schaeffer s tím, že střelba si vyžádala jednu oběť a tři zraněné.

Útočník, jehož nyní vyslýchá policie, měl spoustu kamarádů. Jeden z nich, Michael Harper, uvedl: "Byl opravdu velmi oblíbený, vůdce party, vtipálek. Jako vtip znělo i to, když občas mluvil o tom, že by celou školu vystřílel, že by to byla zábava." Zbraně miloval, tajně je sbíral a doma schovával, dodal student Harper.



Michael Harper, kamarád útočníka. Autor: @glovetrain; Twitter

Policie později uvedla, že napadení školáci měli štěstí v neštěstí. Útočník měl dvě pistole, jedna se mu ovšem zasekla, což zabránilo ještě větší tragédii.

Velké hrdinství také prokázal zaměstnanec školy, který útočníka zadržel ještě před příjezdem policie. Uvedla to stanice CNN s odvoláním na místního šerifa.

Video z místa činu:

Police responding to possible shooting at high school located near Spokane, Washington! pic.twitter.com/Up6VmrLLec — E5QUIRE (@Dj_E5QUIRE) 13. září 2017

Střelba na školách v USA. Výběr nejhrůznějších případů

17 obětí – 1. srpna 1966 – Pětadvacetiletý student Charles Whitman postřílel na univerzitě v texaském Austinu 16 lidí a 31 zranil, než ho zneškodnil policejní střelec. Předešlé noci zabil Whitman svou manželku a matku. První větší případ střelby na školách.



15 obětí – 20. dubna 1999 – Na střední škole Columbine na denverském předměstí Littleton ve státě Colorado dva maskovaní mladíci, kteří sami byli studenty téže školy, zastřelili 12 studentů a profesora, 21 dalších zranili. Útočníci poté spáchali sebevraždu.



33 obětí – 16. dubna 2007 – Při střelbě na Virginském polytechnickém institutu přišlo o život 32 lidí a dalších 25 bylo zraněno. Vraždil student z Jižní Koreje Čo Sung-hu, který nakonec sám spáchal sebevraždu.



27 obětí – 14. prosince 2012 – Střelba ve škole v Newtownu v americkém státě Connecticut si podle dostupných informací vyžádala 27 mrtvých, z toho 18 dětí.