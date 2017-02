Bývalý premiér Blair vyzval Brity, aby se vzbouřili proti brexitu

Bývalý britský premiér Tony Blair dnes vyzval obyvatele Británie, aby povstali proti odchodu své země z Evropské unie. Labouristický politik v projevu kromě jiného uvedl, že podmínky takzvaného brexitu ohrožují budoucnost Británie. Vyjádřil se jménem své nové proevropské skupiny Open Britain. Zatím ale není jasné, jak velkou podporu Blairova kampaň získá.

Tony BlairFoto: čtk

"Lidé hlasovali, aniž znali skutečné podmínky brexitu. Ty podmínky teď byly upřesněny a lidé mají právo změnit názor. Naším úkolem je přesvědčit je, aby to udělali," řekl Blair na adresu odpůrců odchodu země z unie. Odsoudil také to, že britská vláda se rozhodla k "brexitu za každou cenu" bez ohledu na dopady, jaké to pro Británii bude mít.

Čtěte také: Nabídka mraženého zboží v Česku se postupně rozšiřuje

Při svém prvním velkém vystoupení od červnového referenda Blair varoval, že jednou z hrozeb kolem brexitu je rozpad Spojeného království. Připomněl, že Skotové jasně hlasovali pro setrvání v EU. Brexit v tomto autonomním regionu oživil separatistické tendence a možné budoucí referendum by mohlo vyústit v osamostatnění Skotska, soudí expremiér. Blair byl ve funkci v letech 1997 až 2007.

"Nyní není čas na ustupování, netečnost či beznaděj. Přišel čas ke vzpouře na obranu toho, čemu věříme," prohlásil Blair při zahájení své kampaně v londýnské City. Například otázka imigrace ze zemí EU na britské ostrovy, která hrála významnou roli v referendu, se dá řešit jinak než brexitem, věří Blair. Jeho vláda čelila doma kritice, že dříve než ostatní země EU zcela otevřela dveře pracujícím z Česka a dalších nových členských států převážně ze střední a východní Evropy.

Nepřehlédněte: Britský parlament jedná o brexitu, vláda ho chce začít 9. března

Současná konzervativní premiérka Theresa Mayová je odhodlána zahájit vyjednávání o brexitu s evropskými partnery nejpozději koncem března. Nedávno sdělila, že má v úmyslu zcela zpřetrhat dosavadní pouta a počítá i s odchodem z jednotného unijního trhu. Dojednat chce nové podmínky spolupráce Londýna s EU. Zdůraznila, že je potřeba respektovat výsledek loňského referenda, a politiky varovala před snahou narušovat nastolenou cestu ven z EU.

Úřad premiérky reagoval na Blairův postoj potvrzením, že vláda je "zcela odhodlána" brexit uskutečnit. Bývalý ministr a šéf Konzervativní strany Iain Duncan Smith řekl, že Blairova slova jsou "arogantní a naprosto nedemokratická".