Čeljabinská církev žádá prokurátora, aby prošetřil „satanský“ festival barev

/VIDEO/ Představitelé ruské pravoslavné církve v Čeljabinsku se obrátili na ruskou prokuraturu se žádostí, aby prověřila Všeruský festival barev. Podle zástupců církve by festival mohl ohrožovat „koncepci národní bezpečnosti Ruska".

Svátek barev provázejí "bitvy" účastníků, kdy na sebe hízejí nejedovaté barevné prášky.Foto: Shutterstock

Podle čeljabinských duchovních je festival zasvěcen památce indické čarodějnice Holi, která byla upálená na hranici. Ve zdejší misi pravoslavné církve jsou přesvědčeni, že „malé pokolení lze snadno ošálit", lze je vystavit okultnímu manipulování a proto je třeba ho chránit. Kromě toho je Všeruský festival barev podle jejich názoru „zmijím útokem démonických praktik do duše lidu", aby ji rozložil a zdeformoval.

Festival, jak tvrdí zástupci církve, doprovázejí lži, které by se neměli k ruskému lidu dostat, především by neměly působit na mladou generaci, neboť přinášejí cizí hodnoty, nebezpečné duchovní názory. Festival, který se odehraje od 27. do 28. května v Čeljabinsku, označují zástupci pravoslavné komunity za „satanskou událost".

Ve skutečnosti je Holi (nebo Holika) hinduistický svátek zasvěcený barvám. Jeho účastnící na sebe během konání házejí nejrůznější barevné prášky a stříkají po sobě obarvenou vodu. V Indii je spojen s uvolněným veselím, které je více oproštěné od společenských konvencí. Podobný festival se konal už i v České republice.

Nedávno byl v Rusku odsouzen k podmíněnému trestu 3,5 roku Ruslan Sokolovský, mimo jiné za to, že hledal Pokémony v jednom z jekatěrinburských chrámů. V odůvodnění trestu se hovořilo také o tom, že Ruslan podněcoval nenávist k víře, hanobil city věřících.