Češi mají ve vesmíru svou první nanodružici. Vědcům zatím dělá radost

/VIDEO/ Satelit VZLUSAT-1. Přesně tak se jmenuje zcela první česká technologická nanodružice ve vesmíru. V pátek ho na oběžnou dráhu do výšky 500 kilometrů vynesla indická raketa v rámci mezinárodní mise QB50 společně s dalšími 29 nanodružicemi. Ve vesmíru by měly vydržet několik let

Podle českého Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu (VZLU), který tento malý satelit vyvinul ve spolupráci s českými firmami a univerzitami, funguje správě. Velikost družice se na orbitě zvětší na rozměry 10x10x35 cm. Váží 2 kg. „Potvrzuji za celý tým VZLUSAT-1, že družice je po stránce komunikace a systémů platformy plně funkční," uvedl na svém webu VZLU. „Probíhá oboustranná datová komunikace. Výklopné systémy byly vyklopeny přesně podle požadavku. Optika zatím dle požadavku zůstává zaklopena," dodal. Vědci nanodružice VZLUSAT-1 vyslali do vesmíru s jasným cílem. V kosmu bude provádět experimenty a ověřovat nové technologie na oběžné dráze Země. Na palubě pak má miniaturizovatý rentgenový dalekohled a kompozitní materiál pro stínění kosmické radiace. Raketa s nanodružicemi odstartovala v pátek časně ráno z indického kosmodromu na ostrově Šríharikota v Bengálském zálivu. Spolu s českou a indickou družící podle agentury Reuters vynesla do kosmu i aparáty ze Slovenska, Rakouska, Belgie, Lotyšska či Litvy. Družice vyšla na několik desítek milionů korun. Spolufinancovaly ji Technologická agentura ČR, ministerstvo průmyslu a další firmy.

Autor: Redakce