České letadlo přistálo v Americe na pláži. Policie: To tu každý den nevidíte

Policie z Clearwateru to oznámila na svém Twitteru. Podle ní byli na palubě dva lidé a nikdo se nezranil, stroj byl nucen nouzově přistát, protože měl blíže nespecifikované mechanické problémy.

„Každý den nevidíte letadlo na pláži v Sand Key,“ napsala na Twitteru policie.

Not every day you see a plane on the beach at Sand Key. Experimental aircraft had mechanical troubles and landed there. pic.twitter.com/SEpCjr97Vh