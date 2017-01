České úřady vydaly Britům Čecha, který byl odsouzen v Anglii za prostituci

Londýn - České úřady vydaly do Británie čtyřicetiletého českého občana, který byl v Anglii v nepřítomnosti odsouzen k 9,5 roku vězení za organizování prostituce. Podle britských médií si pro něj v pátek přiletěli britští policisté, odsouzenec jim byl předán na letišti v Praze-Ruzyni.

Vojtěch Paloc byl loni obviněn z pašování žen z České republiky do anglického hrabství Somerset, kde je nutil pracovat jako prostitutky. Británii opustil dřív, než loni v prosinci začal soud, a vrátil se zpět do České republiky.

Čeští policisté Paloce na základě evropského zatykače koncem listopadu zadrželi v Liberci. V pátek ho podle portálu Somersetlive předali britským kolegům na pražském Letišti Václava Havla.

"Paloc si myslel, že může odejít ze země, a vyhnout se tak odsouzení za hrůzné zločiny, kterých se dopustil. To se ale zmýlil," řekl vrchní inspektor Mark Edgington. Připustil, že moderní otroctví se těžko odhaluje, vyzval proto občany, aby byli bdělí a pokud by měli podezření, že se někde podobně zotročují lidé, nahlásili vše policii.

Paloc podle britských vyšetřovatelů patřil k trojici osob, které lákaly ženy různými sliby do Británie, kde je pak nutily k prostituci. Počátkem prosince za to soud v Bristolu uložil trojici obžalovaných tresty v trvání od 7,5 do 9,5 roku.

