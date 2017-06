Česko, Maďarsko a Polsko půjdou do Bruselu na kobereček za kvóty

Evropská komise (EK) zahájí v úterý 13. června řízení pro nedodržování migračních kvót se třemi členskými zeměmi. Na seznamu jsou tři státy ze skupiny V4. Evropská komise je viní, že nechtějí přijímat utečence podle předem dohodnutých kvót a vzít na svá bedra tíhu uprchlické krize. Jestli bude na seznam zřazeno i Slovensko, se ještě neví. Naši východní sousedé povinné kvóty také odmítají.

Skupina iráckých křesťanských uprchlíků se 1. dubna stěhovala z rekreačního střediska Okrouhlík v Čížově u Jihlavy do nového ubytování.Foto: ČTK/Pavlíček Luboš

Řízení Evropské komise by znamenalo, jak uvedla například agentura Reuters, prudkou eskalaci mezi Bruselem a Českou republikou, Polskem a Maďarskem. Záležitost může přejít až v soudní jednání a žalobu na uvedené státy pro nedodržování dojednaných pravidel.

Mluvčí Komise nepotvrdila ani popřela, že by EK přešla k soudnímu sporu, ale poukázala na rozhovor, který poskytl minulý týden šéf Komise Jean-Claude Juncker německému týdeníku Der Spiegel. Česko, Maďarsko a Polsko odmítly přijímat uprchlíky na základě předem určených kvót. Jedná se o zhruba 160 tisíc uprchlíků a žadatelů o azyl, kteří čekají v Itálii a Řecku.

Většina uprchlíků se snaží dostat z jihu Evropy především do Německa a Velké Británie a také do Švédska. Do této doby si země EU mezi sebe rozdělily okolo 21 tisíc imigrantů, ale jen Česká republika s Polskem a Maďarskem odmítly k závazným kvótám přistoupit. Polský ministr vnitra Mariusz Błasczak dnes uvedl, že potrestání členských zemí EU za nepřijetí uprchlílků je "bezpředmětné".

Jak uvádí server Bloomberg, Polsko je jedním z nejhlasitějších odpůrců povinných kvót. Podle dohodnutých pravidel by mělo přijmout asi 7000 uprchlíků.

Polský prezident Andrzej Duva prohlásil, že přijetí kvót by mohlo být spojeno s referendem, nejspíš současně s parlametními volbami, které se budou konat v roce 2019. "Jsem připraven nývrh na referendum předložit," řekl polský prezident. "To by vládě umožnilo slyšet jasný názor lidu v této záležitosti."

Migrační spory přicházejí v době, kdy je jednota Evropské unie podrobena zkoušce pevnosti brexitem, uvádí Reuters. K tomu se přičítají i stupňující ekonomické problémy Řecka a vliv euroskepticích a nacionalisticky smýšlejících politických stran v některých zemích západní a střední Evropy.