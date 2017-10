Česko si na Ukrajině kazí věhlas kvůli Zemanovi, prohlašovali demonstranti

Prezident Miloš Zeman si není jist, zda vyhrožování amerického prezidenta Donalda Trumpa Severní Koreji není spíše směšné než produktivní. Řekl to dnes v televizi Barrandov. Sankce podle něj nejsou cestou. Podotkl, že by situaci mohlo vyřešit komando, které by zabilo severokorejského vůdce Kim Čong-una.