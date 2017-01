Český krajan ze státu New Yorku očekává za Trumpa rozkvět USA

Ekonomický rozkvět Spojených států očekává od prezidentství Donalda Trumpa český krajan Stanislav Kotyza, který je v USA od 80. let. Čtyřiašedesátiletý Kotyza, který žije ve státě New York a který podniká ve stavebnictví, ve volbách fandil Trumpovi, jeho vítězství považuje za logický důsledek osmileté politiky nyní již bývalé demokratické hlavy státu Baracka Obamy.

"To, co se stalo, bylo jen logickým důsledkem jeho činů, nic jiného jsem ani nečekal. Věřil jsem tomu, že Trump bude zvolen prezidentem, neboť už musela přijít změna," řekl Kotyza v rozhovoru s ČTK. O předvolební kampani hovořil jako o podlé ze strany některých médií. "Média si myslela, že ovládají mysl lidí, a snažila se je přesvědčit, aby volili (demokratku Hillary) Clintonovou. Nakonec lid promluvil a dopadlo to takto a já doufám, že Amerika bude opět skvělá," dodal.

Od Trumpa Kotyza očekává, že dodrží své předvolební sliby. "Amerika je v zoufalé situaci, máme 20 bilionů dolarů dluhů a Obama udělal větší dluh než všichni prezidenti Spojených států předtím dohromady," vysvětlil s tím, že výše zadlužení se přiblížila kritické hranici. S příchodem Trumpa předpokládá, že nastane zásadní obrat.

"Jeho návrh, že předělá celý daňový systém a sníží korporacím daně až o 30 procent, to by mělo Ameriku nastartovat jako žádnou jinou zemi ve světě, protože by se sem zpátky začaly stěhovat americké korporace, které odešly do jiných států, a začaly by opět investovat zde v Americe. Tím pádem by lidé dostali práci, začali by více utrácet a všechno by se rozjelo," řekl.

Peníze zmizely

Obama, jak Kotyza tvrdí, zatížil Spojené státy nesmyslnými regulacemi. "Najednou prostě zmizely peníze. Bylo obtížné získat půjčky na stavby. My jsme museli využívat privátní zdroje za ohromné úroky. Doufám, že tohle zmizí," řekl.

Kotyza rovněž prohlásil, že za bývalého prezidenta George Bushe mladšího se podnikalo naprosto bez problémů. "I když tam bylo fiasko s některými bankami, to ale nebyl důsledek Bushovy politiky, to byl důsledek neschopnosti vedení bank," uvedl.

Od Trumpa, kterého kritici označují jako nevyzpytatelného a nezkušeného, rozhodně Kotyza neočekává, že by jeho politika vedla ke zhoršení vztahů s Evropou. "Určitě zůstane věrným spojencem Evropy, pokud jde o NATO," řekl.

Připomněl rovněž, že Trump nesouhlasí s migrační politikou některých představitelů Evropské unie v čele s německou kancléřkou Angelou Merkelovou. "Podle něj je to patologická naivita pouštět do země lidi, o kterých nikdo neví, kdo a co jsou; poslední důkaz je vánoční trh v Berlíně," uvedl Kotyza s odkazem na nedávný teroristický útok v německé metropoli.

Kotyza uznává, že Trump nemá valný přehled o geopolitické situaci ve světě za posledních třicet až padesát let. "Ale je natolik inteligentní, že se obklopuje lidmi, kteří jsou skutečně nesmírně schopní a kteří určitě tuto zemi dobře povedou," řekl s tím, že Trump jistě bude naslouchat hlasům svých zkušených poradců. "Nemyslím si, že bude mít špatný vliv a rozhodně neudělá nic, co by Americe uškodilo," řekl.

Vztahy s Mexikem

Jisté obavy má z toho, že se za Trumpa mohou zhoršit vztahy s Mexikem, vzhledem k tomu, že nový prezident slíbil postavit na hranicích s jižním sousedem zeď a rovněž vyhostit nelegální přistěhovalce. Kotyza v této souvislosti připomněl, že Amerika přistěhovalce vítá, musí ale do země přijít legálně a ne v rozporu se zákony.

Pokud jde o ruského prezidenta Vladimira Putina, se kterým Trump přislíbil navázat dobré vztahy, tak Kotyza s možnou dohodou o vzájemném urovnání vztahů souhlasí. Moskvě i Washingtonu by to tak podle něj otevřelo cestu, jak společně bojovat proti skutečnému zlu, za které považuje teroristické hnutí Islámský stát.

